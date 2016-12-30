В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
0 °C
ночью
30 декабря 2016 г. 15:32
62 786 пользователей
за 24 часа на сайте
61.05 +0.65
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 15:00
64.46 +1.25
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 15:00
14.44 -0.14
Курс ЦБ на 31 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Как защитить детей от убийц, похитителей и насильников: калининградский СК разработал памятку для родителей

12:45
  1026 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В 2016 году на территории Калининградской области убили троих детей. Жертвами сексуального насилия стали 62 ребёнка. Всего за девять месяцев в регионе возбудили 84 уголовных дела, связанных с преступлениями против несовершеннолетних.

О том, как уберечь — и уберечься — от насилия со стороны взрослых, сотрудники регионального управления Следственного комитета рассказали в памятке, специально подготовленной для родителей, детей и подростков.

Четыре "не"

Эта памятка разработана для тех, кто не может оставаться равнодушным к действиям насильников и убийц. Она подскажет вам, как себя вести и куда обратиться, если ваш близкий человек стал жертвой или свидетелем преступления. Дети доверчивы и беспечны. А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Но избежать насилия можно.
В первую очередь, по мнению следователей, чтобы избежать критической ситуации, ребёнок должен уметь правильно оценивать ситуацию. Для этого необходимо чётко следовать "правилу четырёх "не":
 
— не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом;

— не заходить с ними в лифт и подъезд;

— не садиться к ним в машину;

— не задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

Ненужные разговоры с посторонними

Проблему контактов с незнакомыми людьми в памятке затрагивают отдельно. Следователи напоминают, что ситуация, когда посторонний человек просит ребёнка показать ему дорогу, помочь донести сумку до магазина, предлагает забрать его из школы или пытается угостить чем-то вкусным, — ненормальна.
 
 
Фото Клопс.Ru
Даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которые его к тебе прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали об этом, и ни в коем случае никуда не провожать. Объясните ребёнку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет перевоплощаться и на время становиться "добрым и милым дядей".
— если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай;
 
— если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что ты здесь живёшь, помаши рукой и позови родственников, которых как будто видишь в окне;
 
— если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься.

Нужные разговоры с родителями

Следователи советуют детям не только категорично отказываться от любых попыток незнакомцев пообщаться с ними, но и держать родителей в курсе произошедшего. Особенно если посторонний человек пытается эмоционально надавить на самооценку подростка. 
Если он говорит тебе: "Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!" — нужно бежать от него сломя голову. И, придя домой, обязательно рассказать об этом родителям.

Места повышенной опасности

В памятке следователи обозначают места, где ребёнку и подростку стоит быть особенно внимательным и постоянно контролировать ситуацию: лифт, подъезд, улица. О том, что делать в каждом конкретном случае, подробнее говорится на сайте ведомства. Отдельным пунктом стоит чужая машина, в которой ребёнок может оказаться.
 
 
Фото Клопс.Ru
 
— если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать её номер, марку, фамилию водителя и сообщи об этом родителям;

— если водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси остановиться. Если это требование не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или попытайся разбить окно, то есть делай всё, чтобы привлечь к машине внимание других водителей; если перекрёсток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника полиции;
 
— не соглашайся на предложения водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать чуть дальше и выйди из машины;
 
— не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры.
 
Не жди, когда тебя схватят на улице. Если тебе зажимают рот рукой — укуси за руку. Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему: портфель, мешок с обувью, горсть мелочи. Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи — вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего. Любой аэрозоль — направь струю в глаза. Каблук — сильно топни по ноге нападающего. Дерись изо всех сил, но не размахивай беспорядочно руками: надо причинить нападающему максимальную боль. Как только он ослабит хватку — убегай в сторону, где много людей.

Сексуальное насилие

Вечеринки
Половина изнасилований происходит не в тёмной аллее парка или неосвещённом подъезде, а дома у жертвы или в гостях.
Специалисты СК рекомендуют юным девушкам с самого начала ясно обозначить границы возможных взаимоотношений с возлюбленными и ухажёрами. Если возникает неуютное чувство — не надо стесняться своей осторожности. Необходимо уйти или твёрдо заявить о своём отношении к ситуации.
 
"Если давление продолжается, не бойся шума или скандала. В большую компанию иди только с надёжными друзьями, не теряй их из вида и уходи вместе с ними. Помни, что пьяному человеку труднее сориентироваться в ситуации и предотвратить насилие в отношении себя. С малознакомыми людьми и на большой вечеринке надо всегда оставаться трезвой", — советуют в ведомстве.
 
Однако опасность может подстерегать не только девочек и не только на улице или в шумных компаниях.

Дом
Ещё хуже, когда детей насилуют близкие родственники. Тогда жизнь превращается в настоящий кошмар. Подобные "семейные" преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой, убегают из дома.
Следователи подчёркивают, что любой подросток может обратиться за помощью не только к родственникам или в полицию, но и просто позвонить по телефону доверия. 
 
 
Фото Клопс.Ru
 
Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со стороны родителей, немедленно сообщите об этом в полицию. Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, прислушайтесь к его словам, не оставляйте ребёнка один на один с ним. Если вы заметили странность в поведении ребёнка, поговорите с ним о том, что его беспокоит.

Клопс.Ru приводит памятку регионального СК в сокращении. С полным текстом можно ознакомиться здесь.

Каждый житель Калининградской области, обладающий информацией о совершённом или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего или малолетнего ребёнка, может позвонить по номеру 123 либо по телефону доверия следственного управления 305-772.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
29 декабря 201614:33
  5059 0
2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
Синоптики обещают калининградцам 1 января усиление ветра до 16 м/с
Фото горячей новости
12:37
  2249 0
С нового года оформить водительские права и зарегистрировать машину станет дешевле на 30%
Фото горячей новости
11:00
  2389 1
Ярошук рассказал, как будет встречать Новый год
Фото горячей новости
10:56
  2134 4
Кювет и лобовые столкновения: в четверг на дорогах области произошло пять аварий (фото)
Фото горячей новости
10:25
  2457 0

Лента новостей

Картинка
В новый год — с новым SPAR
15:25
  55  
Картинка
Калининградская полиция опубликовала ролик для водителей с призывом быть осторожными на дорогах (видео)
15:22
  110 0
Картинка
"Я шагнул — а там пустота": калининградец, упавший в шахту лифта в ТЦ "Экватор", рассказал о происшествии
15:20
  4 0
Картинка
В Калининградском зоопарке орангутана Бенджамина познакомили с новой семьёй (видео)
14:56
  247 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  14197 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4537 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo