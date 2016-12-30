Как защитить детей от убийц, похитителей и насильников: калининградский СК разработал памятку для родителей

В 2016 году на территории Калининградской области убили троих детей. Жертвами сексуального насилия стали 62 ребёнка. Всего за девять месяцев в регионе возбудили 84 уголовных дела, связанных с преступлениями против несовершеннолетних.



О том, как уберечь — и уберечься — от насилия со стороны взрослых, сотрудники регионального управления Следственного комитета рассказали в памятке, специально подготовленной для родителей, детей и подростков.

Четыре "не"

Эта памятка разработана для тех, кто не может оставаться равнодушным к действиям насильников и убийц. Она подскажет вам, как себя вести и куда обратиться, если ваш близкий человек стал жертвой или свидетелем преступления. Дети доверчивы и беспечны. А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Но избежать насилия можно.

В первую очередь, по мнению следователей, чтобы избежать критической ситуации, ребёнок должен уметь правильно оценивать ситуацию. Для этого необходимо чётко следовать "правилу четырёх "не":

Ненужные разговоры с посторонними

Проблему контактов с незнакомыми людьми в памятке затрагивают отдельно. Следователи напоминают, что ситуация, когда посторонний человек просит ребёнка показать ему дорогу, помочь донести сумку до магазина, предлагает забрать его из школы или пытается угостить чем-то вкусным, — ненормальна.

Фото Клопс.Ru

Даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которые его к тебе прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали об этом, и ни в коем случае никуда не провожать. Объясните ребёнку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк умеет перевоплощаться и на время становиться "добрым и милым дядей".

Нужные разговоры с родителями

Следователи советуют детям не только категорично отказываться от любых попыток незнакомцев пообщаться с ними, но и держать родителей в курсе произошедшего. Особенно если посторонний человек пытается эмоционально надавить на самооценку подростка.

Если он говорит тебе: "Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!" — нужно бежать от него сломя голову. И, придя домой, обязательно рассказать об этом родителям.

Места повышенной опасности

В памятке следователи обозначают места, где ребёнку и подростку стоит быть особенно внимательным и постоянно контролировать ситуацию: лифт, подъезд, улица. О том, что делать в каждом конкретном случае, подробнее говорится на сайте ведомства. Отдельным пунктом стоит чужая машина, в которой ребёнок может оказаться.

Фото Клопс.Ru

Не жди, когда тебя схватят на улице. Если тебе зажимают рот рукой — укуси за руку. Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему: портфель, мешок с обувью, горсть мелочи. Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи — вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего. Любой аэрозоль — направь струю в глаза. Каблук — сильно топни по ноге нападающего. Дерись изо всех сил, но не размахивай беспорядочно руками: надо причинить нападающему максимальную боль. Как только он ослабит хватку — убегай в сторону, где много людей.

Сексуальное насилие

Вечеринки

Половина изнасилований происходит не в тёмной аллее парка или неосвещённом подъезде, а дома у жертвы или в гостях.

Специалисты СК рекомендуют юным девушкам с самого начала ясно обозначить границы возможных взаимоотношений с возлюбленными и ухажёрами. Если возникает неуютное чувство — не надо стесняться своей осторожности. Необходимо уйти или твёрдо заявить о своём отношении к ситуации.

"Если давление продолжается, не бойся шума или скандала. В большую компанию иди только с надёжными друзьями, не теряй их из вида и уходи вместе с ними. Помни, что пьяному человеку труднее сориентироваться в ситуации и предотвратить насилие в отношении себя. С малознакомыми людьми и на большой вечеринке надо всегда оставаться трезвой", — советуют в ведомстве.

Однако опасность может подстерегать не только девочек и не только на улице или в шумных компаниях.



Дом

Ещё хуже, когда детей насилуют близкие родственники. Тогда жизнь превращается в настоящий кошмар. Подобные "семейные" преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой, убегают из дома.

Следователи подчёркивают, что любой подросток может обратиться за помощью не только к родственникам или в полицию, но и просто позвонить по телефону доверия.

Фото Клопс.Ru



Клопс.Ru приводит памятку регионального СК в сокращении. С полным текстом можно ознакомиться Клопс.Ru приводит памятку регионального СК в сокращении. С полным текстом можно ознакомиться здесь



Каждый житель Калининградской области, обладающий информацией о совершённом или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего или малолетнего ребёнка, может позвонить по номеру 123 либо по телефону доверия следственного управления 305-772.