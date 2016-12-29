Владельцам "резиновых квартир" на ул. Нансена и Коммунистической грозит по три года тюрьмы

В Калининграде выявили двоих организаторов "резиновых квартир". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в декабре 2016 года мужчины зарегистрировали в квартирах по месту своего жительства на улицах Коммунистической и Нансена иностранных граждан. Проведя проверки, полицейские выяснили, что гости региона фактически никогда не проживали по указанным адресам.



В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина".



Владельцам "резинового жилья" грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



Сейчас полицейские устанавливают количество фиктивных постояльцев и сумму дохода, которую получили хозяева.