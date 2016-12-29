В Калининграде начали устанавливать новые остановки (фото)
Фото "Комсомольской правды в Калининграде"
Напомним, ранее сообщалось, что 8 новых автобусных павильонов установят до конца года. На приобретение и установку павильонов из бюджета города выделено 2,9 млн рублей.
"В соответствии с аукционной документацией, — сообщает пресс-служба мэрии, — остановочный павильон должен быть выполнен в виде разборной конструкции. Техзаданием предусмотрен остеклённый тонированным закалённым стеклом лайтбокс (световой короб) формата 1,2 х 1,8 метра для размещения информации на рекламных полях конструкции. Также павильон должен быть оборудован скамейкой из древесно-полимерного композита".
До 1 января павильоны появятся
на улице Литовский Вал (пересечение с Пионерской), на Невского (рядом с БФУ), на площади Василевского, на Артиллерийской (перекрёсток с Липовой аллеей), на Балтийском шоссе (школа № 9), на Батальной, на Московском проспекте (на пересечении с улицей Кутаисской и рядом с Художественной галереей).
А уже с 2017 года в Калининграде начнут массово менять остановочные комплексы. На эти цели направят около 30 млн рублей. В следующем году на улицах Калининграда должны появиться около 100 новых остановочных павильонов. Правда, новые и современные конструкции появятся только на центральных улицах — Черняховского, Невского, Советском и Ленинском проспектах. Старые, но ещё исправные павильоны из центра города переместят на окраины.
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