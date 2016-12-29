После обращения к губернатору к дому ветерана войны в Калининграде подвели газ

К дому ветерана войны Николая Новосёлова, живущего в Калининграде, после обращения к главе региона подведён газ. Работы завершены раньше запланированного срока. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил врио вице-премьера Максим Федосеев.

Напомним, в середине ноября к врио губернатора Антону Алиханову обратился ветеран Николай Васильевич Новосёлов. Он попросил подвести газ к его дому, поскольку местные власти отказывали ему в помощи. Ветеран попросил только сделать газовый ввод и подключить его к газопроводу, пролегающему не очень далеко от его дома. Приобрести котёл и сделать внутреннюю разводку мужчина планировал за свой счёт.

Антон Алиханов поручил оказать всю необходимую помощь Николаю Новосёлову. В настоящий момент все работы по изготовлению проекта, согласованию прохождения трассы газопровода, обустройству газового ввода выполнены.

Благодаря спонсорской помощи, Николаю Васильевичу не придётся тратиться на новый котёл и проект внутренней разводки: их он получил в качестве подарка на Новый год.

"Сегодня в регионе ведётся активная работа по газификации муниципальных образований. За 2016 год, по предварительным подсчётам, уровень газификации природным газом вырос до 66,2%. Таким образом, мы вышли на среднероссийский показатель, чего не было за всю историю региона", — подчеркнул Максим Федосеев.

В 2010—2015 годах инвестиции на реализацию проектов по газификации региона составили почти 9 млрд рублей. За 2010—2015 годы на территории Калининградской области построено 1 263 км газораспределительных сетей, 154 тысячи человек получили возможность подключить своё жильё к голубому топливу. Таким образом, уровень газификации природным газом увеличился с 54,51% в 2010 году до 63,1% в 2015 году. По предварительным подсчётам, в 2016 году газификация природным газом выросла на 3,1% и составила 66,2%. В ближайшие пять лет возможность подключиться к газу получат порядка 100 тысяч человек. Сделать это планируется в том числе в рамках заключённой в этом году совместной с "Газпромом" программы газификации.