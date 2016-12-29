На православную ярмарку в Калининград приедут гости из Греции, Иерусалима и Палестины (расписание)

С 4 по 10 января 2017 года в калининградском "Кловер Сити-центре" пройдёт Международная рождественская православная выставка-ярмарка "Русский край — 2017".
Как сообщают в пресс-службе администрации Калининграда, на выставке каждый сможет приобрести подарки к Рождеству Христову, продукцию народных мастеров: изделия из натурального дерева, одежду, свечи, иконы, духовные книги, попробовать монастырский мёд, травяные настои, масла, сладости, товары для здоровья.
Время работы ярмарки — с 11:00 до 19:00.
С 4 января дети смогут покататься на пони по площади Победы (перед "Кловер Сити-центром"). С 6 по 9 января на площади перед кафедральным собором Христа Спасителя установят рождественский вертеп с животными. 7 января на площади Победы и прилегающей территории будут организованы культурно-массовые мероприятия. Калининградцы смогут поучаствовать в святочных гуляниях, послушать концерт лучших творческих коллективов Калининграда и Калининградской области, покружиться в хороводе у главной городской ёлки.
Участие в ярмарке примут православные монастыри и храмы, мастерские, православные издательства, иконописцы, народные умельцы из России, Белоруссии, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины — всего в Калининград приедут более ста участников.
Программа X Международной рождественской православной выставки-ярмарки "Русский край — 2017" (Калининград, Площадь Победы, "Кловер Сити-центр")
Дата проведения: 4—10 января 2017 года.
Катание на пони на площади Победы (перед "Кловер Сити-центром") осуществляется с 11:00 до 19:00 с 4 по 10 января.
Пешеходная зона на ул. Профессора Баранова (на участке от пл. Победы до ул. Подполковника Иванникова) работает с 8:00 до 18:00 с 4 по 10 января.
Вертеп с животными на площади перед кафедральным собором Христа Спасителя размещается с 10:00 до 18:00 6—9 января.
Парк аттракционов на площади Победы (перед "Кловер Сити-центром") работает с 11:00 до 19:00 с 26 декабря по 14 января.
День первый, 4 января, среда
11:00—19:00 Молебен. Начало работы выставки-ярмарки ("Кловер").
11:00—18:00 Праздничная торговля продукцией предприятий общественного питания и декоративно-прикладного искусства (ул. Профессора Баранова).
Дни второй и третий, 5—6 января, четверг—пятница
11:00—19:00 Работа выставки-ярмарки ("Кловер").
11:00—18:00 Рождественская выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Праздничная торговля продукцией предприятий общественного питания (Пешеходная зона на ул. Профессора Баранова).
День четвертый, 7 января, суббота
11:00—12:00 Шоу ростовых кукол (пл. Победы).
12:00—12:30 Торжественное открытие святочных гуляний. Театрализованный пролог, посвящённый Рождеству Христову (сцена на пл. Победы).
12:30—18:00 Праздничный концерт. Выступление лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей Калининграда и Калининградской области. Театрализованные эпизоды с участием библейских героев, новогодних персонажей (сцена на пл. Победы).
12:00—16:00 Народные рождественские гуляния на улице Профессора Баранова. Развлекательная рождественская программа. Выступления лучших профессиональных и самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей. Работа интерактивных площадок (сцена на ул. Профессора Баранова).
12:00—16:00 Рождественская выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Праздничная торговля продукцией предприятий общественного питания (Пешеходная зона на ул. Профессора Баранова).
13:00—14:00 Рождественское представление с участием пони на площадке перед ТЦ "Кловер Сити-центр". Интерактивная сказка.
12:00—19:00 Работа выставки-ярмарки ("Кловер").
14:00—15:00 Представление Деда Мороза и Снегурочки, костюмированных персонажей, конкурсы, розыгрыши, массовые игры и народные забавы (сцена на пл. Победы).
Дни пятый—седьмой, 8—10 января, воскресенье—вторник
11:00—19:00 Работа выставки-ярмарки ("Кловер").
11:00—18:00 Рождественская выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Праздничная торговля продукцией предприятий общественного питания (Пешеходная зона на ул. Профессора Баранова).
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