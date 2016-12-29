В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-1 °C
ночью
29 декабря 2016 г. 12:11
74 148 пользователей
за 24 часа на сайте
60.18 -0.16
Курс ММВБ на 29 декабря 2016, 12:00
62.95 +0.14
Курс ММВБ на 29 декабря 2016, 12:00
14.38 +0.08
Курс ЦБ на 29 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

На праздники улицы Калининграда будут патрулировать студентки-дружинницы

11:11
  532 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Желание присоединиться к народным дружинникам, которые будут помогать обеспечивать общественный порядок в новогодние праздники, в основном изъявляют девушки. Об этом сегодня, 29 декабря, в эфире радио "Комсомольская правда" заявил Владислав Зайцев, глава управления спорта и молодёжной политики комитета по соцполитике Калининграда.

Набор в Добровольную народную дружину начался 26 декабря. По словам Зайцева, войти в неё захотели четырнадцать человек. В основном это студенты старших курсов, большинство из них — девушки. Дружинники будут работать вместе с сотрудниками правоохранительных органов на добровольной основе. При этом волонтёры будут частично обладать полномочиями полицейских.

"Народные дружинники частично приравнены к сотрудникам полиции. Когда они патрулируют город, дружинник может сам, без сотрудника полиции, сделать замечание гражданину — и тот обязан исполнить его требование. При условии того, что рядом сотрудники полиции находятся, выбора у него особо нет. Но когда через год-два люди привыкнут к дружинникам, они смогут проводить дежурства самостоятельно", — заявил Зайцев.

Присоединиться к дружинникам могут граждане старше 18 лет, не имеющие судимости. Кроме того, кандидаты должны иметь справки от нарколога и психолога. Подать заявку на вступление в дружину можно в управлении спорта и молодёжной политики и в областном УМВД. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 924067, 924037.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Prist
Prist #
11:50
А где маршруты патрулирования их можно узнать поподробней?
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Как развлечься в Калининграде на новогодних каникулах (расписание)
27 декабря 201616:00
  15386 1 Афиша
Как развлечься в Калининграде на новогодних каникулах (расписание)
"Я не могу сказать сыну, что Димы больше нет": семья погибшего мальчика рассказала о пожаре в Узловом
Фото горячей новости
10:49
  1959 0
В Минздраве рассказали, какие виды опухолей будет лечить первый отечественный препарат от рака
Фото горячей новости
09:13
  5065 1
Новогодняя ночь на льду, детские спектакли и шоу для взрослых: как провести зимние каникулы в Калининграде
Фото горячей новости
08:50
  666
В Калининграде ищут мужчину, который вышел из банка и пропал
Фото горячей новости
07:34
  5609 1

Лента новостей

Картинка
Что за мужик сидит дома на диване с пивом и жалуется на зарплату?
11:58
  146 0
Картинка
В России приостановили полёты Ту-154
11:58
  122 0
Картинка
Минтранс: катастрофа с Ту-154 произошла из-за неисправной техники
11:57
  205 0
Картинка
В Калининградской области 120 гостиниц не получили "звёзд" при классификации
11:50
  125 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  13911 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4406 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo