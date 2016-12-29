На праздники улицы Калининграда будут патрулировать студентки-дружинницы

Желание присоединиться к народным дружинникам, которые будут помогать обеспечивать общественный порядок в новогодние праздники, в основном изъявляют девушки. Об этом сегодня, 29 декабря, в эфире радио "Комсомольская правда" заявил Владислав Зайцев, глава управления спорта и молодёжной политики комитета по соцполитике Калининграда.



Набор в Добровольную народную дружину начался 26 декабря. По словам Зайцева, войти в неё захотели четырнадцать человек. В основном это студенты старших курсов, большинство из них — девушки. Дружинники будут работать вместе с сотрудниками правоохранительных органов на добровольной основе. При этом волонтёры будут частично обладать полномочиями полицейских.



"Народные дружинники частично приравнены к сотрудникам полиции. Когда они патрулируют город, дружинник может сам, без сотрудника полиции, сделать замечание гражданину — и тот обязан исполнить его требование. При условии того, что рядом сотрудники полиции находятся, выбора у него особо нет. Но когда через год-два люди привыкнут к дружинникам, они смогут проводить дежурства самостоятельно", — заявил Зайцев.



Присоединиться к дружинникам могут граждане старше 18 лет, не имеющие судимости. Кроме того, кандидаты должны иметь справки от нарколога и психолога. Подать заявку на вступление в дружину можно в управлении спорта и молодёжной политики и в областном УМВД. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 924067, 924037.