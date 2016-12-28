В Верховную раду внесли законопроект о господдержке русского языка
Депутат Верховной рады Украины внёс на рассмотрение законопроект о государственной поддержке и защите русского языка. Об этом сообщает
ТАСС.
Евгений Балицкий из партии "Оппозиционный блок" в своей инициативе предлагает за следующие 13 лет за счёт бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского и других языков нацменьшинств Украины. Среди предлагаемых мер - создание курсов и словарей, обеспечение библиотек русскоязычной литературой, осуществление радио и телевещания на русском языке. Также депутат предлагает снизить стоимость на печатную продукцию на языке нацменьшинств.
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