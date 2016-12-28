Сельская школа из Исаково стала лучшей в России с инклюзивным обучением

Калининградская школа стала первой в одной из номинаций ежегодного конкурса "Лучшая инклюзивная школа России". Это "Школа будущего" из посёлка Большое Исаково Гурьевского района. О победе на конкурсе сообщает "Комсомольская правда в Калининграде".

Инклюзивное образование, которому посвящён конкурс, позволяет учиться в обычных школах детям с особыми потребностями. По словам директора школы Алексея Голубицкого, адаптировать её для детей с ограничениями по здоровью стали ещё на этапе строительства. В этом ему помогала калининградка, мать ребёнка-инвалида Татьяна Сыромля и бывший выпускник Сергей Зайцев.

В школе используются конструктивные элементы, облегчающие доступ для инвалидных колясок. Так, между классами и коридорами нет порогов, а бассейне есть отдельные душевые для колясочников, а перемещение между этажами осуществляется с помощью просторных лифтов.

По словам директора, при строительстве школы не на что было опираться, кроме собственного опыта. "Мы стали первыми, - объясняет он. - Зато сегодня сами стали опорой, ресурсным центром для других школ, где также расширяют коридоры, устанавливают пандусы и строят инклюзивное образование. И сегодня в Калининградской области насчитывается уже 20 школ с инклюзивным образованием".