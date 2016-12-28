В Гусеве водители автобусов оделись Дедами Морозами (фото)
Фото: администрация Гусевского городского округа
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В Гусеве водители автобусов включили в салонах новогоднюю музыку и вышли на рейсы в костюмах Деда Мороза. Об этом сообщает администрация Гусевского городского округа.
Таким образом руководство автоколонны 1802 решило поздравить горожан и гостей города с наступающими праздниками. Оформить автобусы помогли преподаватели и ученики Детской школы искусств - они изобразили на стёклах зимние узоры и символ наступающего года - петуха.
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