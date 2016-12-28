"Твой Бро": обзор мест с оптимальными закусками для ренессанса после бурной ночи
Приближение Нового года, конечно же, не могло не наложить свой отпечаток и на последнюю нашу статью в рубрике "дижестив" в уходящем 2016-м. И в этот раз нам не придется писать о том, где и чего плохо. Сегодня на "Твоём Бро" - обзор оптимальных закусок под обильные возлияния в трех разных местах, который способен спасти многих страждущих.
В этот раз моя миссия в корне иная, нежели на протяжении этого долгого и противоречивого года. Цель моей статьи сегодня - это вкратце рассказать вам, уважаемые читатели, куда бросить кости тогда, когда не то что смотреть, а даже думать о еде будет невыносимо. Опостылевшие оливье и "шубы", равно как и многочисленные «тяжеловесные блюда», свою актуальность потеряют довольно быстро. Захочется чего-нибудь такого, от чего душа, используя терминологию адьютанта Грициана Попандопуло, "сначала развернется, а потом обратно завернется". Мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор трех, на наш взгляд, весьма популярных мест, где можно, так сказать, поправить пошатнувшееся во время боя курантов здоровье. Ну а в этом деле важную роль играет всеми любимый пенный напиток, что вполне естественно. И, конечно, не последнюю скрипку тут играет правильно выбранная закуска. Итак.
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