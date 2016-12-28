Создатель логотипа "Молодёжь Калининградской области" получил в награду блокнот и ручку
Логотип "Молодежь Калининградской области"
Создатель логотипа "Молодёжь Калининградской области" получил в подарок набор сувенирной продукции с изображением своего же логотипа. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального департамента молодёжной политики.
Как пояснили в ведомстве, конкурс был некоммерческим и труды дизайнера, который стал его победителем, вознаградили чисто символически.
"В настоящее время уже выпущена первая партия сувениров с логотипом "Молодёжь Калининградской области" — несколько сотен блокнотов, календарей, ручек и баннеров. Эти сувениры будут раздаваться на мероприятиях, которые проводит департамент молодёжной политики. Также мы рассчитываем, что в дальнейшем к нам присоединятся и муниципальные структуры, работающие с молодёжью", — пояснили в пресс-службе департамента.
По задумке организаторов конкурса, в котором участвовали жители региона, новый логотип должен стать универсальным символом: его безвозмездно смогут использовать любые молодёжные организации Калининградской области.
Напомним, что в регионе подвели итоги
конкурса на разработку логотипа, который должен символизировать молодёжь региона.
В конкурсе на лучший логотип молодёжи Калининградской области приняли участие 18 авторов и авторских коллективов. Победителем стал Klemencov Group. Главным требованием было сделать логотип "ярким и лаконичным".
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