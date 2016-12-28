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Заказывали яркий и лаконичный: у калининградской молодёжи появился логотип

12:53
  544 2
  • Изображение с сайта регионального правительства
Изображение с сайта регионального правительства
В Калининградской области подвели итоги конкурса на разработку логотипа, который должен символизировать молодёжь региона. Как сообщили в пресс-службе правительства, конкурс был организован департаментом молодёжной политики регионального министерства образования и областного Центра молодёжи.

В конкурсе на лучший логотип молодёжи Калининградской области приняли участие 18 авторов и авторских коллективов. Победителем стал Klemencov Group. Напомним, главным требованием было сделать логотип "ярким и лаконичным".

"Логотип молодёжи Калининградской области содержит несколько концепций. Во-первых, составные элементы букв символизируют отдельные личности, каждая из которых — это часть команды, часть общего дела, часть молодёжи. Во-вторых, в логотипе все фигуры разные (круги, треугольники, прямоугольники, трапеции), как и калининградская молодёжь: разные национальности, взгляды, таланты. Но всех объединяет активная жизненная позиция и целеустремлённость. Круги отражают постоянное развитие, треугольники — это острый ум, прямоугольники обозначают устойчивость, а трапеции — нестандартность мышления и креативность", — отметили в департаменте молодёжной политики.

В логотипе использованы контрастные цвета, которые "отражают противоположность взглядов и мнений, что при объединении образуют новый цвет и новые яркие решения".

Уточняется, что рисунок выполнен в стиле супрематизма — одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени, который и сейчас актуален в дизайне и отражает современные тенденции.

Однако, по мнению редакции Клопс.Ru, в данной дизайнерской идее больше прослеживается сходство с творениями нидерландского художника Пита Мондриана, который одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи.
 
Фото с Википедии

В логотипе использованы цвета флага Калининградской области.

"Красные элементы отражают стремление вперёд, жизнеутверждающую силу, мужество. Синие детали могут читаться и как символы стабильности, мира, возвышенных устремлений, и как Балтийское море, которое омывает берега нашего региона. Жёлтые элементы символизируют постоянство, прочность, а также янтарь, которым богато побережье Калининградской области", — утверждают авторы.

Географическая принадлежность к Калининградской области читается в форме жёлтого элемента, который напоминает контуры нашего региона.

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2 комментария Правила комментирования

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Кёнигсград
Кёнигсград #
14:38
Чмошненькая символика.Типа ЛНР и ДНР,может КНР (калининградская народная республика).
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nikinamu
nikinamu #
15:35
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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