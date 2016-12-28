Калининградские автомобилисты проведут флешмоб и припаркуют машины в форме ёлочки
Калининградские автомобилисты планируют в пятницу, 30 декабря, провести новогодний флешмоб. Об этом Клопс.Ru рассказал организатор мероприятия Александр Иноземцев.
Акция состоится в 21:00 на стоянке у ДС "Янтарный". Участники мероприятия планируют припарковать там свои автомобили таким образом, чтобы по форме получилась новогодняя ёлочка.
Организатор рассказал, что участие во флешмобе "Ёлочка" планируют принять около 80 автолюбителей. Подъехать к ДС "Янтарный" в пятницу могут все желающие.
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