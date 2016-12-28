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Очереди, пробки и непомерные траты: читатели Клопс.Ru рассказали, за что не любят Новый год

17:23
  591 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Почти треть читателей Клопс.Ru не любит Новый год из-за очередей в магазинах и пробок на дорогах. Такой ответ дали 29% опрошенных участников группы Клопс.Ru в соцсети "ВКонтакте".

Ещё 15% опрошенных раздражают пьяные люди на улицах, взрывы петард и фейерверков.

13% расстраиваются из-за трат на подарки и новогодний стол. Примерно столько же опасается провести месяц без зарплаты (многие работодатели рассчитываются с работниками в конце декабря).

7% опрошенных просто не любят Новый год — безо всяких причин. Столько же терпеть не могут суету при подготовке к празднику.

5% сокрушаются на тему лишнего веса — последствия длительных застолий. 

Кроме того, калининградцев раздражает необходимость поздравлять дальних родственников, получать бесполезные подарки, которые потом некуда деть, проблемы с записью к парикмахеру и на маникюр, невозможность вызвать такси.

Интересно, что, по данным исследования Experian, 62% россиян не могут радоваться новогодним праздникам из-за отсутствия продуманного бюджета. Из них 56% опрошенных признают, что тратят в праздничный сезон слишком много, 55% респондентов в праздники переживают из-за нехватки денег. Так, 48% опрошенных признались, что в новогодние праздники 2015 года потратили больше, чем рассчитывали. 44% респондентов при покупке праздничных подарков в 2015 году чувствовали себя обязанными потратить больше, чем могли себе позволить.

Пять советов экспертов, как избежать разочарований под Новый год:

1. Составьте список подарков и список людей, которым вы должны купить подарки, и укажите, сколько вы потратите на каждого. Если вы с самого начала ограничите себя определённой суммой, это поможет вам не поддаться искушению при выборе презентов в магазине.
 
2. Готовьтесь заблаговременно: покупая подарки заранее, вы сможете избежать суматохи и толчеи, найдёте более выгодные предложения и не потратите лишнего в спешке.
 
3. Составьте бюджет на непредвиденные расходы: обдумайте не только список подарков, но и возможные дополнительные траты в праздники. Расходы на подарки хозяевам, если вы решите сходить к кому-то в гости, продукты на новогодний стол, ваши собственные гости, включая угощения и подарки этим гостям, — всё это может вылиться в большую сумму.
 
4. Следите за своими расходами: убедитесь, что вам известно, куда вы потратили каждый рубль, и постоянно ведите учёт расходов. Это поможет вам ответственно относиться к покупкам.
 
5. Осторожнее с кредитами: пользуйтесь кредитными картами, только если вы уверены, что не поддадитесь искушению выйти за рамки бюджета и полностью погасите задолженность по получении выписки по карте. Знайте заранее и не поленитесь проверить на праздниках свой кредитный скоринговый балл,  чтобы узнать, как на него влияют ваши расходы.
 

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