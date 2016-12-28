"Твой Бро": кто стоит за пабликами популярных калининградских СМИ

Скоро Новый год, а это значит, что нас ждет недельное свидание с одеялом, мандаринами и прошлогодним оливье. И когда совсем надоест смотреть старые рождественские и новогодние фильмы, бесконечные праздничные концерты и юмористические шоу, можно потихоньку возвращаться в реальный мир.



Сформированный в одной ленте новостей список всего произошедшего за последние несколько часов и дней – очень удобный способ, не отлучаясь надолго от переписки с друзьями и залипанием в картинки и мемы, узнать, что же происходит за окном, и, возможно, решить, нужно ли выходить на улицу.

В продолжение темы о калининградских пабликах "Твой Бро" решил пообщаться с администраторами и менеджерами аккаунтов в социальных сетях различных региональных СМИ. Кто-то растит полк троллей и армию диванных войск, кто-то учит готовить, а кто-то балует подписчиков беспроигрышными лотереями. И все это ради чего?