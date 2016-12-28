Скульптура "Добрый Кант" появилась возле ТЦ "Европа"
Скульпурное изображение Имануила Канта, известное как "Добрый Кант", установили возле ТЦ "Европа". Как рассказал Клопс.Ru депутат Александр Мусевич, это произошло сегодня утром.
"Коллегам из "Европы" такая мысль понравилась, и они Канта гостеприимно приютили, - объяснил Мусевич. - Я знаю, что у них есть на него какие-то планы, добрые, остроумные проекты".
Депутат добавил, что у людей, видевших скульптуру, на лице появлялись улыбки. "Мы сейчас посмотрим: если он придётся ко двору калининградцам, то будем продолжать традицию. Это должно быть с юмором, добротой, хорошим вкусом", - отметил Мусевич.
Прохожие охотно фотографируются возле изображения, правда, Канта принимают иногда за Мюнгхаузена.
Напомним, Мусевич представил
скульптуру философа на заседании совета по культуре 5 декабря, где её раскритиковали. После обещания депутата "разбить Канта молотком" в социальных сетях развернулась
кампания в защиту скульптуры.
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