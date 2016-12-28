HeadHunter: средняя зарплата в Калининградской области в 2016 году была на 500 руб. выше, чем в целом по СЗФО

По данным сайта поиска работы HeadHunter, работодатели из Калининградской области в 2016 году в среднем предлагали соискателям заработную плату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Это на 500 рублей больше, чем средняя зарплата в СЗФО (в целом в округе средняя з/п — 29 500 рублей).



Самые высокие зарплаты — в Москве и области. Там в среднем работодатели предлагают 69 тысяч рублей. На самую низкую среднюю зарплату рассчитывают соискатели в Северо-Кавказском ФО — 27 700.



При этом треть российских работодателей (32%) рассказали, что подняли своим сотрудникам зарплаты в 2016 году. 57% оставили доходы работников без изменений, а 11% — сократили.



Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а ещё треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем компании намерены поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%.