HeadHunter: средняя зарплата в Калининградской области в 2016 году была на 500 руб. выше, чем в целом по СЗФО
По данным сайта поиска работы HeadHunter,
работодатели из Калининградской области в 2016 году в среднем предлагали соискателям заработную плату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Это на 500 рублей больше, чем средняя зарплата в СЗФО (в целом в округе средняя з/п — 29 500 рублей).
Самые высокие зарплаты — в Москве и области. Там в среднем работодатели предлагают 69 тысяч рублей. На самую низкую среднюю зарплату рассчитывают соискатели в Северо-Кавказском ФО — 27 700.
При этом треть российских работодателей (32%) рассказали, что подняли своим сотрудникам зарплаты в 2016 году. 57% оставили доходы работников без изменений, а 11% — сократили.
Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а ещё треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем компании намерены поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%.
Напомним, ранее сайт "Зарплата.ру" опубликовал
пять самых дорогих вакансий Калининграда в 2016 году.
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