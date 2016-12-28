"Зарплата.ру" опубликовала пять самых дорогих вакансий Калининграда в 2016 году

Сайт по поиску работы "Зарплату.ру" проанализировал вакансии уходящего года в Калининграде и выбрал топ-5 с самой высокой зарплатой. Стоит отметить, что все эти вакансии объединяет отсутствие фиксированной ставки: большую сумму работодатели обещали в качестве процентов от продаж и премий за результат.



Так, самую высокую зарплату в 2016 году предлагали



Возможность заработать до 500 тысяч рублей предлагали



Такую же сумму гарантировали



отдела коммерческой недвижимости тоже мог получить до 500 тысяч рублей. От соискателя требовался опыт работы руководителем в какой-либо производственно-хозяйственной деятельности. Кроме того, претендент на должность обязан был на высоком уровне владеть искусством переговоров и самообладанием в стрессовой ситуации.



мог заработать до 150 тысяч рублей. Для этого ему необходимо было создать группу с нуля и организовать эффективные продажи. Так, самую высокую зарплату в 2016 году предлагали руководителю регионального проекта — до 750 тысяч рублей в месяц. Сотрудника искали для продвижения компании на рынок юридических услуг. Среди традиционных пожеланий к профессиональной и личностной зрелости кандидата было и требование "психологической готовности к получению высокого дохода" и "способности кардинально изменить свою жизнь к лучшему". Дополнительные бонусы: возможность стать партнёром компании, обучение бизнесу за рубежом, помощь в покупке автомобиля престижной марки. Оплату обещали в двух частях — доходной и сдельно-премиальной.Возможность заработать до 500 тысяч рублей предлагали прорабу с бригадой строителей, владеющих необходимыми навыками для строительства малоэтажных сооружений. Правда, оплату обещали после завершения и сдачи объекта.Такую же сумму гарантировали программисту Linux c опытом многопоточного программирования в крупной развивающейся радиоэлектронной компании. Риэлтор отдела коммерческой недвижимости тоже мог получить до 500 тысяч рублей. От соискателя требовался опыт работы руководителем в какой-либо производственно-хозяйственной деятельности. Кроме того, претендент на должность обязан был на высоком уровне владеть искусством переговоров и самообладанием в стрессовой ситуации. Руководитель отдела продаж мог заработать до 150 тысяч рублей. Для этого ему необходимо было создать группу с нуля и организовать эффективные продажи.