За месяц спрос на секс-игрушки в России вырос на треть

Россияне в декабре 2016 года покупали интимные товары на 30% чаще, чем в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Яндекс.Деньги"



Перед новогодними праздниками в 2,7 раза выросли расходы граждан на косметику, а на ювелирные украшения — в 2,5 раза.



Кроме того, на 22% выросли объёмы продаж через интернет одежды и обуви в преддверии Нового года, на 40% — аксессуаров и бижутерии, на 10% — товаров для дома и сада. Также на 10% вырос спрос на железнодорожные билеты. Ожидаемо стали больше покупать фейерверков и хлопушек — объёмы продаж выросли в три раза.