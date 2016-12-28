"Почта России" опубликовала графики работы отделений в новогодние праздники

Калининградский филиал "Почты России сообщил о графике работы отделений в новогодние каникулы.



Так, для всех отделений почтовой связи 1, 2 и 7 января 2017 года объявлены выходными днями. 1, 2 и 7 января 2017 года обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляются.



31 декабря 2016 года и 6 января 2017 года почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.



3, 4, 5, 8 января отделения "Почты России" будут оказывать услуги по установленному режиму работы.



Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.



Более подробную информацию о дате доставки пенсии и пособий можно получить по телефону в своём почтовом отделении. Контакты и режим работы своего отделения можно узнать на официальном сайте "Почты России" www.pochta.ru/offices.



Пользователи мобильного приложения "Почты России" могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение "Почты России" доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.