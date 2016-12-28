Экс главный санитарный врач выступил за запрет детского шампанского в России
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призывает запретить продажу детского шампанского в России. Он считает, что этот напиток, каким бы безвредным ни был, приучает детей к распитию алкоголя. Об этом пишет РИА "Новости".
"Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья. Это безобразие, мы приучаем ребёнка", — сказал Онищенко в беседе с журналистами.
Онищенко привёл в пример Сейм Литвы, который рассматривает возможность запретить этот напиток.
Сообщается, что литовские депутаты предложили запретить детское шампанское, а также игрушки и другие детские товары, напоминающие алкогольную продукцию.
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