Скончалась исполнительница роли принцессы Леи в "Звёздных войнах" Кэрри Фишер

Во вторник, 27 декабря в возрасте 60-ти лет скончалась актриса Кэрри Фишер, ставшая известной благодаря роли принцессы Леи в "Звёздных войнах". Об этом журналистам рассказали её родственники, сообщает "Российская газета"

По их словам, актриса скончалась в госпитале около 8:55 утра.

В пятницу, 23 декабря у Фишер случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Парамедики доставили её от самолета в ближайший госпиталь, позже её состояние стабилизировалось, но сегодня актриса скончалась.