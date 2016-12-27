Скончалась исполнительница роли принцессы Леи в "Звёздных войнах" Кэрри Фишер
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Во вторник, 27 декабря в возрасте 60-ти лет скончалась актриса Кэрри Фишер, ставшая известной благодаря роли принцессы Леи в "Звёздных войнах". Об этом журналистам рассказали её родственники, сообщает "Российская газета"
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По их словам, актриса скончалась в госпитале около 8:55 утра.
В пятницу, 23 декабря у Фишер случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Парамедики доставили её от самолета в ближайший госпиталь, позже её состояние стабилизировалось, но сегодня актриса скончалась.
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