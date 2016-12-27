Региональные власти пообещали презентовать комплексный проект "Сердца города" после Нового года

Готовый комплексный проект "Сердце города" будет презентован в 2017 году. Об этом 27 декабря, во время круглого стола РБК "Рынок недвижимости — 2016. Итоги", сообщил врио вице-губернатора Гарри Гольдман.

Чиновник подчеркнул, что с закрытием юридического лица "Сердце города" сам проект существовать не перестал, а просто перешёл в ведение корпорации развития Калининградской области.

"Проект не закрыт! Те наработки проектных решений, которые у нас имеются - они в глубокой проработке. Мы же понимаем, что это комплексное развитие всей территории, в том числе и решения, касающиеся Дома Советов, транспортной инфраструктуры, Нижнего озера и так далее. Мы видим, насколько это резонансные вещи. Думаю, что уже после Нового года глава региона уже будет комплексно презентовать концепцию, куда войду все: и проект планировки, который практически закончен, и визуализация, и техрегламенты застройки, и аутентичность (археологию мы закончили)... " - пообещал Гольдман.

Врио вице-губернатора отметил, что уже есть не меньше пяти заявок от инвесторов, которые готовы взять на себя реализацию "Сердца города", а так же ведутся переговоры с банками, которые готовы финансировать проект.

"В любом случае этот проект надо рассматривать комплексно - это не тот случай, когда можно разбить его на какие-то осколки инвестиционных соглашений, а потом пытаться сводить это в одну территорию. Это, конечно же, будет единый инвестор", - отметил Гольдман.