Жительница Советска получила титул "Краса запада России" (фото)

Жительница Советска Алёна Москаленко заняла призовое место в конкурсе "Краса России". Об этом Клопс.Ru рассказала сама участница.

По словам Алёны, участвовать ей посоветовала подруга. Среди тридцати соперниц советчанки были и модели, и сотрудничавшие с агентствами девушки из разных регионов страны, однако сама жительница Калининградской области не чувствовала себя неуверенно. "Мне было вполне комфортно, — объяснила Алёна. — Не могу сказать, что модели как-то выделялись среди нас. Мы все были на одном уровне".

Алёна раскрыла, что её рост составляет 170 см, вес — 50 кг.

Девушки тренировались с самого утра и до вечера, имея только получасовой перерыв на обед. Им было запрещено красить или подстригать волосы, однако некоторым пришлось сбрасывать вес. Подготовка к соревнованию проходила в Москве и заняла три недели.

В итоге Алёна Москаленко получила три титула: "Краса запада России", "Мисс Великолепие" и спонсорский титул "Мисс Рублёвка". Ей вручили различные подарки — например, эксклюзивное издание книги Шекспира. Советчанке уже поступают предложения от агентств, однако она рассматривает моделинг только в качестве хобби, так как её основная деятельность — дизайн интерьера.

"После всех этих мероприятий я ощутила лёгкость и усталость — и грусть, потому что это закончилось, а мы сдружились со всеми девочками", — поделилась Алёна.