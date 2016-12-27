С начала года сотрудники мэрии сняли 220 незаконных рекламных конструкций

В Калининграде с начала года демонтировано около 220 рекламных конструкций, размещённых без соответствующего согласования. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Итоги года на оперативном совещании озвучил председатель комитета архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин.

По его словам, 2 раза в неделю, а при необходимости и чаще, сотрудники отдела рекламы комитета выезжали на места размещения незаконной рекламы. По результатам такого мониторинга собственникам незаконных конструкций было направлено более 150 предписаний на демонтаж, снято около 220 рекламных объявлений.

При необходимости собственники выявлялись через Центр исполнения административного законодательства при УМВД России. За минувший год выявлено более 150 таких конструкций.

Крупин также отметил, что телефонные номера, указанные на незаконно размещённых баннерах, табличках, объявлениях, вносятся в список системы автоматического оповещения. Постоянные звонки на номер абонента-нарушителя вынуждают его прекратить несанкционированное размещение объявлений. В списке системы автоматического оповещения постоянно находится около 500 таких телефонных номеров.

Любые таблички, объявления на зелёных насаждениях незаконны. Поэтому если горожане пожелают присоединиться к очистке деревьев, то могут делать это свободно. Например, если человек видит на дереве табличку или объявление и может их самостоятельно снять, он вправе это сделать, не опасаясь, что нарушит закон.

Кроме того, о фактах незаконной рекламы можно по сообщить по телефону отела рекламы 92-32-10.