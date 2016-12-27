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Главная Новости Общество

"Твой Бро" предлагает выбрать "ох уж эту детку" декабря

17:02
  882 2
  • Фото с сайта "Твой бро"
Фото с сайта "Твой бро"
Каждый месяц у нас разгорается девичий баттл – героини рубрики "Ох уж эта детка" борются за звание детки месяца. Та, что набирает больше голосов, проходит дальше и соревнуется за подарок и звание детки сезона. Пришло время осуществить декабрьский выбор.
 
Лиза, 17 лет. В ней сживаются прилежная ученица, претендующая на золотую медаль, и дерзкая личность с безумными идеями. Говорит, что всегда достигнет своей цели, и без труда совмещает несовместимое.


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2 комментария Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
17:44
Шняга какая то, реклама нижнего белья походу.
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Капитан_Пакистан
Капитан_Пакистан #
19:11
Та что в час дороже, та и лучшая. Ну или та, которая одета полностью на всех фото.
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