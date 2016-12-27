"Твой Бро" предлагает выбрать "ох уж эту детку" декабря
Каждый месяц у нас разгорается девичий баттл – героини рубрики "Ох уж эта детка" борются за звание детки месяца. Та, что набирает больше голосов, проходит дальше и соревнуется за подарок и звание детки сезона. Пришло время осуществить декабрьский выбор.
Лиза, 17 лет. В ней сживаются прилежная ученица, претендующая на золотую медаль, и дерзкая личность с безумными идеями. Говорит, что всегда достигнет своей цели, и без труда совмещает несовместимое.
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