"Твой Бро" предлагает выбрать "ох уж эту детку" декабря

Каждый месяц у нас разгорается девичий баттл – героини рубрики "Ох уж эта детка" борются за звание детки месяца. Та, что набирает больше голосов, проходит дальше и соревнуется за подарок и звание детки сезона. Пришло время осуществить декабрьский выбор.

Лиза, 17 лет. В ней сживаются прилежная ученица, претендующая на золотую медаль, и дерзкая личность с безумными идеями. Говорит, что всегда достигнет своей цели, и без труда совмещает несовместимое.