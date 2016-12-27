"ВКонтакте" опубликовала список самых популярных видеороликов года

Социальная сеть "ВКонтакте" опубликовала рейтинг самых популярных видеороликов текущего года.



Лидером по количеству просмотров стал ролик "Жить" одноимённого социального проекта. В его создании принимали участие 27 артистов. Музыку для клипа написал Игорь Матвиенко. Ролик посмотрели более 25,6 млн раз.

Второе место в рейтинге занял клип группы "Ленинград" под названием "Экспонат". Его посмотрели более 5,5 млн раз. Этот ролик Клопс.Ru не может опубликовать из-за присутствия в нём идиоматических выражений.



Третью строчку рейтинга занял клип капитана команды КВН "Сборная Камызякского края" и участника шоу "Однажды в России" телеканала ТНТ Азамата Мусагалиева под названием "**** ты ноешь". Его посмотрели более 3,5 тыс. человек. Публиковать этот ролик Клопс.Ru не может из соображений цензуры.



Четвёртое место в рейтинге занимает ролик "Технари vs Гуманитарии". Далее расположились ролики "Если бы скорая стала стеклянной", "Я останусь одна" москвички Екатерины Яшниковой, клип группы "Баста" под названием "Выпускной", песня японского музыканта Пико-Таро Pen Pineapple. Девятую строчку занимает ролик с танцем жительницы Санкт-Петербурга на проекте "Танцы на ТНТ".



Замыкает десятку популярных видеозаписей песня "Интро" проекта "Грибы".