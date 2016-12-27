"Боевое братство" получило 3 млн президентского гранта на автопробег от Калининграда до острова Русский
Российские некоммерческие организации получили 4,6 млрд рублей президентских грантов на четвёртом в этом году конкурсе.
Как сообщает BBC,
Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", которую возглавляет бывший губернатор Подмосковья и бывший депутат Госдумы Борис Громов, получила 3 млн рублей на проведение патриотического автопробега по городам России — от Калининграда до острова Русский (находится в Японском море). По дороге актёры Владимирского областного драматического театра будут демонстрировать спектакль "Молодая гвардия".
Указывается, что проект призван объединить "многонациональный и многоконфессиональный народ России вокруг подвига молодогвардейцев". На грант организация также намерена провести тематический конкурс рисунка и молодёжный военно-патриотический лагерь.
Другой грант (3,1 млн рублей) получили байкеры из организации "Ночные волки" (официальное название — "Русские мотоциклисты"). Они заявились с проектом "Славянский мир" — это "мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путём общественной дипломатии".
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