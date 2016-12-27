На западе Калининградской области шторм оставил без света 17 посёлков

Часть жителей Калининградской области во вторник, 27 декабря, остаются без электричества из-за бушевавшего ночью циклона "Барбара". Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде" , ссылаясь на пресс-службу "Янтарьэнерго", без света осталось 17 посёлков — в основном на западе области.



"До 8 утра у нас отключений не было, но потом без света остались некоторые посёлки Зеленоградского, Правдинского, Гурьевского и Светлогорского районов, — сообщили пресс-службе "Янтарьэнерго". — В общей сложности на 12:00 отключено 75 подстанций".



Энергетики обещают восстановить электроснабжение уже к 14:00. С утра в регионе работают 12 оперативных бригад электриков.



К 15:00 свет подключат в Зеленоградском районе, где упавшие деревья порвали больше всего проводов.