На западе Калининградской области шторм оставил без света 17 посёлков
Часть жителей Калининградской области во вторник, 27 декабря, остаются без электричества из-за бушевавшего ночью циклона "Барбара". Как пишет "Комсомольская правда в Калининграде"
, ссылаясь на пресс-службу "Янтарьэнерго", без света осталось 17 посёлков — в основном на западе области.
"До 8 утра у нас отключений не было, но потом без света остались некоторые посёлки Зеленоградского, Правдинского, Гурьевского и Светлогорского районов, — сообщили пресс-службе "Янтарьэнерго". — В общей сложности на 12:00 отключено 75 подстанций".
Энергетики обещают восстановить электроснабжение уже к 14:00. С утра в регионе работают 12 оперативных бригад электриков.
К 15:00 свет подключат в Зеленоградском районе, где упавшие деревья порвали больше всего проводов.
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