На половине калининградских свиноферм обнаружили нарушения санитарных норм

В Калининградской области проверили более половины личных подворий, владельцы которых держат свиней, и в 431 из них были выявлены несоответствия ветеринарно-санитарным нормам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, комментируя ситуацию по АЧС в области.



Так, в числе нарушений заместитель руководителя службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Ольга Матвеева отметила свободный выгул свиней, несоблюдение нормативов содержания животных, отсутствие дезинфекции.



Аналогичные нарушения выявлены и в домашних подворьях, находящихся в буферных зонах свиноводческих комплексов.



"Практически всё поголовье свиней в регионе содержится на крупных комплексах, где обеспечены третий и четвёртый уровень защиты. При этом на долю частного сектора приходится 7,2% поголовья свиней", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.



При этом отмечается, что в Калининградской области сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация по АЧС, притом что в соседних странах и ряде российских регионов продолжают фиксироваться вспышки этой болезни, грозящей стопроцентной гибелью поголовья свиней.



Заместитель руководителя областного управления Россельхознадзора Вадим Смирнов подчеркнул, что благодаря общим усилиям всех структур эпизоотическую ситуацию удаётся удерживать под контролем.



В следующем году в Калининградской области продолжат проверять подсобные хозяйства на соответствие ветеринарным правилам, сохранится усиленный контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований по убою сельхозживотных предприятиями и организациями.