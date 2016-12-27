Калининградские таможенники задержали четыре тонны новой одежды, которую ввозили под видом секонд-хенда
Фото отделения по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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В Калининград пытались ввезти новые одежду и обувь из Германии под видом бывших в употреблении. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, по декларациям в регион везли одежду и обувь б/у общим весом более 19 тонн. Однако в ходе проведения таможенного досмотра оказалось, что довольно значительная часть товара (14 820 вещей весом почти 4 тонны) находится в индивидуальных упаковках и следов износа не имеет.
Товар был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили предположения инспекторов Московского таможенного поста, проводивших досмотр.
Нарушителя, ввозившего вещи, оштрафуют.
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