Калининградские таможенники задержали четыре тонны новой одежды, которую ввозили под видом секонд-хенда

В Калининград пытались ввезти новые одежду и обувь из Германии под видом бывших в употреблении. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, по декларациям в регион везли одежду и обувь б/у общим весом более 19 тонн. Однако в ходе проведения таможенного досмотра оказалось, что довольно значительная часть товара (14 820 вещей весом почти 4 тонны) находится в индивидуальных упаковках и следов износа не имеет.



Товар был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой подтвердили предположения инспекторов Московского таможенного поста, проводивших досмотр.



Нарушителя, ввозившего вещи, оштрафуют.