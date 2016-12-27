В Калининградской области уничтожены 1200 хризантем из Италии

Инспекторы Россельхознадзора при проверке партии хризантем из Италии выявили, что часть цветов заражена белой ржавчиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В итоге из 50 тысяч хризантем 1200 уничтожены.



Кроме того, инспекторы нашли 11,3 тонны заражённых тутовой щитовкой киви и более 54 тонн соевых бобов, в которых обнаружился вредитель череда волосистая.