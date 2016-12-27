Минпромторг: с 2018 года в России начнут официально торговать алкоголем через интернет

С 2018 года в России должны появиться первые онлайн-магазины, официально торгующие алкоголем. Такой анонс сделал руководитель Минпромторга Денис Мантуров, пишет RNS.



"Принципиально основные разногласия и противоречия сняты. Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным. Алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу", — сказал Мантуров.



В Минпромторге считают, что снятие запрета на торговлю алкоголем в интернете снизит нелегальный объём торговли спиртными напитками. Минфин и Минэкономразвития поддержали эту идею — при условии, что интернет-продажи будут подчиняться таким же правилам и ограничениям, что и обычная торговля.



"Вопрос необходимо решать системно, совместно с Минфином и другими органами власти. Надо разработать комплекс мер, направленных на оздоровление рынка алкогольной продукции", — рассказал Мантуров. — Здесь прежде всего необходимо принимать решения по созданию нормальных условий ведения легального бизнеса, прежде всего розничной торговли алкоголем".



По мнению главы Минпромторга, государство должно стимулировать легальных игроков рынка, а не "зажимать" изменением регулирования. А потребителя необходимо обеспечить "легальной и безопасной алкогольной продукции по разумной цене, чтобы не вынуждать к употреблению дешёвых суррогатов, которые, к сожалению, зачастую небезопасны".