Минюст выступил против принудительного учёта ВИЧ-инфицированных
Министерство юстиции выступило против введения в России принудительного учёта ВИЧ-инфицированных граждан. По данным "Коммерсанта"
, в ведомстве согласны с позицией Роспотребнадзора: введение обязательного учёта и административной ответственности за уклонение от него будет мешать созданию доверительных отношений между пациентом и медучреждением. Люди будут избегать сдачи анализов на ВИЧ, что поспособствует распространению заболевания.
Ранее Минздрав разместил в свободном доступе информацию о разработке законопроекта, который предполагает введение принудительного учёта ВИЧ-инфицированных россиян, а также наказания для тех, кто уклоняется от него. Идея была озвучена после того, как в Екатеринбурге огласили статистику заболеваемости: в городе заражён каждый 50-й местный житель.
Позже в Минздраве открестились от документа, назвав его "экспертной инициативой".
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