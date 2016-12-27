Минюст выступил против принудительного учёта ВИЧ-инфицированных

Министерство юстиции выступило против введения в России принудительного учёта ВИЧ-инфицированных граждан. По данным "Коммерсанта" , в ведомстве согласны с позицией Роспотребнадзора: введение обязательного учёта и административной ответственности за уклонение от него будет мешать созданию доверительных отношений между пациентом и медучреждением. Люди будут избегать сдачи анализов на ВИЧ, что поспособствует распространению заболевания.

Ранее Минздрав разместил в свободном доступе информацию о разработке законопроекта, который предполагает введение принудительного учёта ВИЧ-инфицированных россиян, а также наказания для тех, кто уклоняется от него. Идея была озвучена после того, как в Екатеринбурге огласили статистику заболеваемости: в городе заражён каждый 50-й местный житель.

Позже в Минздраве открестились от документа, назвав его "экспертной инициативой".