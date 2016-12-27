В Немане осуждённый за убийство мужчина организовал сбыт наркотиков

В Немане суд вынес приговор трём мужчинам, которые занимались незаконным сбытом наркотиков. По данным Калининградского областного суда, организатором преступной схемы был осуждённый, который отбывал срок за убийство.

Как было установлено, в июне 2015 года он договаривался с двумя знакомыми, которые находились на свободе, о времени, месте, способах оплаты и передачи наркотического вещества. Также он контролировал доходы от преступной деятельности группы. Схема была выявлена сотрудниками УФСКН.

Организатор сбыта получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщники приговорены к 11 годам общего режима и 6,5 годам строгого режима.