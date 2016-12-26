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Без интриг, бесовства и пошлости: Вера Таривердиева рассказала о будущем Кафедрального собора

Автор: Екатерина Медведева
20:39
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  • Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В понедельник, 26 декабря, состоялась пресс-конференция, посвящённая назначению Веры Таривердиевой генеральным директором калининградского Кафедрального собора. Известный музыковед и арт-менеджер рассказала журналистам о том, с чего она планирует начать свою работу в новой должности.

Концерты по абонементам

Для меня собор — это место и стратегическое, а также чрезвычайно родное, близкое и важное. Это место абсолютно эксклюзивное. Его потенциал используется не в полной мере. 
Я очень хочу, чтобы это место развивалось в соответствии с его значением. Ведь этот собор принадлежит не только Калининграду, но и мировой культуре, мировой истории... — он достоин самой яркой и замечательной жизни. Я буду стараться в этом направлении что-то сделать. У меня есть свои ощущения того, как можно организовать жизнь здесь и что можно привнести в неё. Здесь происходит много концертов, но я считаю, что можно больше, и интереснее, и целенаправленнее, и достойнее это делать.
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
Мы непременно должны активизировать концертную жизнь. И часть этой жизни должна идти по абонементам, как это принято во всех серьёзных концертных залах и филармониях. Мы уже к маю 2017-го сформируем абонементную программу и запустим её в жизнь. Большую же распродажу оставшихся абонементов (если они, конечно, останутся) мы устроим 1 октября, в Международный день музыки.

Худсовет с мировыми знаменитостями

Мы хотим создать художественный совет, внести в устав учреждения наделение этого худсовета определёнными полномочиями. По моему мнению, в этот совет должны войти не только представители художественной интеллигенции Калининграда, но и мировой музыкальной культуры. Я уже попросила войти в этот совет Давида Смелянского и Дениса Мацуева. Дальше будем думать, кто может войти в этот худсовет.
Надо, чтобы какие-то стратегические направления жизни собора определялись людьми, которые имеют самые широкие представления о том, как это может быть, и которые ещё и творчески могут поддержать жизнь учреждения. Я могу пригласить в совет около ста человек. Например, туда можно позвать Александра Гиндина, Владимира Федосеева — то есть российскую элиту, с которой я лично давно знакома и дружу... Однако здесь нужно создать баланс, чтобы не было слишком много людей и чтобы эти люди чувствовали свою ответственность. Думаю, что к моменту обновления устава (а на это уйдёт месяца два) мы готовы будем объявить состав худсовета.

Конкурс на штатных органистов

В соборе установлен один из лучших органов в России, и это нас обязывает вести определённого уровня концертную жизнь. Мы приняли решение: в ближайшее время готовимся объявить конкурс на замещение двух мест органистов собора. 15 января 2017 года на сайте собора опубликуем условия конкурса, а уже 16 января начнём принимать заявки от участников. Сам же конкурс состоится 1—2 марта.
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
Вокруг этой истории с местами органистов идёт очень много пересудов — мы хотим это прекратить. Раньше органистов просто приглашали, но мы хотим, чтобы был открытый, свободный конкурс. Это нормальная международная практика, когда для того, чтобы работать в такого уровня учреждении, люди должны выдержать конкурс.
 

Уличное пространство

Помимо всего прочего, Кафедральный собор — это не только музей, концертная площадка и памятник архитектуры, но ещё и пространство вокруг. Недавно я из Гамбурга приехала — там Рождество на всех улицах, в том числе и вокруг соборов. Хотелось бы подобного и в Калининграде. Я, например, порадовалась, что возле собора была праздничная ярмарка уличной еды, но сегодня они уже всё разбирают... Но ведь до самого Нового года это могло бы здесь быть! Ведь остров Канта — это то место, где люди могут просто гулять... Вы знаете, даже просто прогуливаясь возле этого великого сооружения, люди чем-то "напитываются", даже если они глювайн пьют.
 
Мы будем думать о том, как использовать уличную площадку. Не знаю, как это удастся, но это обязательно надо делать. 

Никакой эстрады

Интриги, бесовство и порча музыкального имущества — этого в Кафедральном соборе быть не должно. А если говорить о музыке, то всякого рода эстрада здесь, конечно, неуместна. И аутентичная музыка должна быть, и электронная. Или даже экспериментальная музыка тоже может присутствовать... И ночные концерты должны быть. Главное, не должно быть пошлости, вульгарности и низких устремлений. А всё остальное — почему нет?
 

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