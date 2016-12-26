"Твой Бро": пять вещей, которые можно понять, съездив в США в конце 2016 года

Главный редактор "Твоего Бро" Михаил Мирошников пару недель как приехал из Соединенных Штатов, где провел отпуск, принял участие в программе профессионального обмена и теперь готов рассказать о тех вещах, которые бросились ему в глаза. Среди них есть как неприятные вроде противостояний на расовой почве, так и те, что позволяют смотреть в будущее отношений между нашими странами с оптимизмом.

Сомнений нет, 20 января состоится инаугурация 58-го президента Соединенных Штатов, и его фамилия Трамп. Эту фамилию на все лады склоняют его противники, называя миллиардера тупым, ограниченным, фашистом, марионеткой Путина, шовинистом и так далее. Особенно это заметно, когда находишься в Вашингтоне, - здесь подавляющее большинство голосовало за Клинтон и искренне не понимает, как влиятельная Хиллари могла проиграть. Вашингтон, за 8 лет президентства Обамы привыкший к синим цветам демократической партии, крайне нехотя перекрашивается в красный республиканский и, будь его воля, не перекрасился бы вовсе. В магазине сувениров при Белом доме можно купить товары, выпущенные командой Хиллари в полной уверенности, что она победит, - с обозначениями вроде "Первая женщина-президент", "Наша надежда" и так далее.

Иные кассиры могут, если никто не слышит, посоветовать разбирать мерчендайз с Хиллари, пока есть возможность: с Трампом, мол, футболок ещё будет предостаточно ближайшие 4 года, а вот с Хиллари - вряд ли.

Ненамного проще дела обстоят и в типичной американской глубинке - штате Миссури. Здесь довольно уверенно победил Трамп, но многие проголосовавшие за него несколько стесняются рассказать о своём выборе. Медиа, начиная от небольших районных газет, заканчивая влиятельнейшими национальными ресурсами, продолжают уничтожать избранного президента как могут. Знаков одобрения Трампу вы не услышите ни из одного средства массовой информации, но нет-нет, да заметите торчащий из ухоженного газона билборд Trump-Pence - это значит, что владелец дома голосовал за Трампа и гордится этим. Таких, правда, меньшинство - в основном открыто "топить" за дядю Дональда не принято.



При этом если вы окажетесь в интеллигентной компании, где есть как сторонники Трампа, так и поклонники Хиллари, то вечеринка не будет похожа на скорую гражданскую войну, которой пугают наши госпропагандисты с федеральных телеканалов. Их разговор, скорее, будет больше похож на спор болельщиков двух принципиально соперничающих много лет футбольных команд. Здесь сторонник Хиллари обязательно должен сказать, что избирателей Трампа априори не бывает в интеллигентных компаниях. Сторонник Трампа, усмехнувшись, напомнит, что поклонников Хиллари с недавних пор не бывает ни в Конгрессе, ни в Сенате, ни в Белом доме.



