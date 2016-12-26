В 2016 году 600 офицеров Балтфлота приобрели жильё в военную ипотеку
За девять месяцев 2016 года 600 военнослужащих Балтийского флота приобрели в Калининградской области жильё в ипотеку благодаря накопительно-ипотечной системе (НИС).
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, за десять месяцев 2016 года в Калининграде уже заключено сто шестьдесят договоров целевого жилищного займа в целях приобретения жилья на первичном рынке недвижимости, что превышает аналогичный показатель 2015 года.
Кроме квартир, военнослужащие всё чаще покупают дома. Например, в этом году участники НИС купили двадцать один жилой дом с земельным участком.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, у военных, давно участвующих в НИС, сумма накоплений на именных накопительных счетах может составлять более двух миллионов рублей, что позволяет им всё чаще использовать эти средства для приобретения жилья без привлечения ипотечного кредита.
Всего же с начала функционирования военной ипотеки в Калининградской области собственниками жилья стали 4 990 участников НИС.
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