Исследование: большинство россиян назвали кризис событием уходящего года

Исследовательский холдинг "Ромир" провёл опрос среди жителей страны. У людей спрашивали о самом запоминающемся событии года. Более 40% респондентов назвали событием года кризис, рост цен и тяжёлую экономическую ситуацию. Результаты опроса опубликованы на официальной странице холдинга.



Каждый пятый опрошенный (21%) в качестве события года назвал допинговый скандал. Второй год подряд в первых строчках рейтингов мировых событий находится и военная операция в Сирии. О ней вспомнили 20 опрошенных.



25% респондентов назвали главным событием в стране кризис. Ещё 17% год запомнился высокой инфляцией и ростом цен. При этом в прошлом году о кризисе говорили только 9% россиян.



О восстановлении отношений с Турцией вспомнили 4% респондентов. Выборы в Госдуму назвали событием года только 2% опрошенных.



При оценке событий в мире главным из них россияне посчитали выборы президента США. Об этом сказали 36% опрошенных. Общемировым событием считают россияне и борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ по решению суда). Об этом сказали 30% респондентов. В прошлом году о борьбе с ИГИЛ вспомнили 42%.



10% россиян, говоря об общемировых событиях года, назвали Олимпиаду в Рио, 6% — цены на нефть и 4% — чемпионат Европы по футболу.