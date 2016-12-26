Учёные выяснили, когда исчезнет Земля
Учёные из Лёвенского католического университета при помощи сверхкомплексных подсчётов узнали, когда Солнце поглотит Землю. Об этом сообщает Planet Today
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По данным бельгийских исследователей, это произойдёт через пять миллиардов лет. Солнце к этому времени станет красным гигантом и увеличится настолько, что поглотит нашу планету и дотянется до Марса.
Такие данные были получены благодаря наблюдению за звездой L2 Puppis, идентичной Солнцу и уже превратившейся в красного гиганта.
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