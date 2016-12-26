Учёные выяснили, когда исчезнет Земля



Учёные из Лёвенского католического университета при помощи сверхкомплексных подсчётов узнали, когда Солнце поглотит Землю. Об этом сообщает Planet Today

По данным бельгийских исследователей, это произойдёт через пять миллиардов лет. Солнце к этому времени станет красным гигантом и увеличится настолько, что поглотит нашу планету и дотянется до Марса.



Такие данные были получены благодаря наблюдению за звездой L2 Puppis, идентичной Солнцу и уже превратившейся в красного гиганта.