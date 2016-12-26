Медведев поручил министерствам подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам строительства, экономического развития, образования и науки, здравоохранения и министерству труда подготовить дополнительные меры по увеличению в стране рождаемости. Об этом со ссылкой на документацию правительства сообщает ТАСС. На официальном сайте правительства поручение не опубликовано.



Согласно данным издания, поручение Дмитрия Медведева должно быть исполнено до 1 июня будущего года.



Министерству финансов и Минтруда глава правительства поручил проработать условия софинансирования из федерального бюджета расходов, возникающих в субъектах страны при назначении выплат на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста.



Минздраву и Роспотребнадзору дополнительно поручено проработать вопрос расширения национального календаря профилактических прививок.