Медведев поручил министерствам подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам строительства, экономического развития, образования и науки, здравоохранения и министерству труда подготовить дополнительные меры по увеличению в стране рождаемости. Об этом со ссылкой на документацию правительства сообщает
ТАСС. На официальном сайте правительства поручение не опубликовано.
Согласно данным издания, поручение Дмитрия Медведева должно быть исполнено до 1 июня будущего года.
Министерству финансов и Минтруда глава правительства поручил проработать условия софинансирования из федерального бюджета расходов, возникающих в субъектах страны при назначении выплат на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста.
Минздраву и Роспотребнадзору дополнительно поручено проработать вопрос расширения национального календаря профилактических прививок.
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