В Калининграде из-за траура на 9 января перенесли ёлку главы города
В Калининграде из-за общенационального дня траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 перенесена дата проведения ёлки главы города для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщили в администрации.
Мероприятие должно было пройти в понедельник, 26 декабря, но было перенесено. Представление для детей состоится 9 января 2017 года, в 16:30, в Доме искусств на Ленинском проспекте.
Подарки для детей можно получить в управлении социальной политики населения комитета по социальной политике городской администрации. Управление расположено по адресу: проспект Победы, 42, каб. 25—30. Подарки можно получить с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00.
Ранее сообщалось,
что в Калининграде перенесли дату проведения губернаторской ёлки. Мероприятие пройдёт 28 декабря.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.