В Калининграде из-за траура на 9 января перенесли ёлку главы города

В Калининграде из-за общенационального дня траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 перенесена дата проведения ёлки главы города для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей. Об этом сообщили в администрации.



Мероприятие должно было пройти в понедельник, 26 декабря, но было перенесено. Представление для детей состоится 9 января 2017 года, в 16:30, в Доме искусств на Ленинском проспекте.



Подарки для детей можно получить в управлении социальной политики населения комитета по социальной политике городской администрации. Управление расположено по адресу: проспект Победы, 42, каб. 25—30. Подарки можно получить с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00.