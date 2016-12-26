Калининградский спасатель-кинолог стал лучшим в Северо-Западном регионе

Спасателя из Калининграда Юрия Мурушкина по итогам служебной деятельности в этом году признали лучшим кинологом Северо-Запада.



Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, Юрий — спасатель-универсал. Он не только кинолог и инструктор по служебному руководству, а также водитель, стропальщик, газоспасатель, имеет допуск к работе с гидравлическим спасательным оборудованием и право оказывать первую помощь людям, попавшим в ДТП, а также может десантироваться со служебного вертолёта, в том числе со служебной собакой — бордер-колли по кличке Акай.



С начала службы в 2012 году неоднократный победитель всех видов городских и областных соревнований Юрий Мурушкин принимал участие в более чем 200 поисково-спасательных работах, а в поисках грибников ему помогал и верный Акай.



"С породой бордер-колли столкнулся впервые в МЧС. Мы в спасотряде перешли на них после лабрадоров, потому что с этими собаками легко работать, они хорошо дрессируются. А также обладают хорошим чутьём, активны и отличаются неплохой памятью, психической устойчивостью и рабочими качествами. Собака этой породы всегда хочет понравиться своему хозяину, сделать именно то, что он хочет. С Акаем работаем уже три года, — рассказывает Юрий. — Всё это время он сдаёт аттестацию на класс "В", участвует во всех соревнованиях. Вместе с ним мы выезжаем на поиск людей. Служебные собаки позволяют значительно сократить сроки поисков, потому что кинологический расчёт способен в короткое время прочесать значительную по площади территорию, они помогают спасателям на самых трудных участках, где потерявшихся можно просто не заметить.

В этом году, например, мы с Акаем участвовали в поисках и спасении группы грибников — женщин и ребёнка, заблудившихся в районе Правдинского полигона. Они умудрились забрести в настоящие дебри — кустарник и трава по шею. Наши четвероногие помощники почуяли каких-то людей в районе поиска с расстояния 500—700 метров и обозначили их. С большой долей вероятности можно было сказать, что это именно те, кого мы ищем: только грибники могут забраться в такую чащу. Пошли с собаками в том направлении. Поиски быстро увенчались успехом, после того как спасатель Василий Чирик спустился к реке и услышал голоса: стало понятно, что потерявшиеся находятся рядом с водой выше по течению. Тогда было принято решение поднимать вертолёт для их эвакуации".

Подробнее о том, как спасали заблудившихся женщин, читайте здесь.

По словам Юрия, по приказу собаки служат до восьми лет. Но, если собака хорошо работает, находится в хорошей форме, этот срок может и увеличиться.



Выйдя на пенсию, служебный пёс попадает в семью: на таких животных большой спрос, так как это очень умные и дрессированные собаки.