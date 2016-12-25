В Калининграде 136 талантливых детей получили губернаторскую стипендию

В субботу, 24 декабря, в Калининграде завершился областной конкурс на получение именных стипендий в сфере образования и науки. По его итогам материальное поощрение получат 136 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Во вручении дипломов победителям приняли участие врио губернатора Антон Алиханов, председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева, ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев, депутат Госдумы Алексей Силанов, врио министра образования области Светлана Трусенева и руководитель Центра развития одарённых детей Сергей Гоман.

По словам Алиханова, конкурс стал хорошей подготовкой к будущим испытаниям. "Все вы заслужили свои награды и, что самое главное, почувствовали элемент состязательности. Будьте готовы к тому, что в жизни вам придется столкнуться с очень жесткой конкуренцией, но никогда ничего не бойтесь, - сказал глава области. - Те, кто не смог получить стипендию в этом году, может участвовать в следующем конкурсе и, может, нынешний проигрыш наоборот заставит сделать гораздо больше, чем победа. Есть конкурсанты, которые получают стипендию во второй и третий раз. Это серьезный показатель целеустремленности".

Ежегодно в различных сферах в Калининградской области назначают 525 ежемесячных стипендий для поддержки одарённых детей и молодёжи. Суммы ежемесячных выплат составляют от одной до восьми тысяч рублей.