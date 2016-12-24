Рособрнадзор выяснил, какой предмет школьники знают хуже остальных

Национальное исследование качества образования определило, с каким из школьных предметов учащиеся испытывают наибольшие сложности. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на руководителя проекта Сергея Станченко.

Исследование, которое провёл Рособрнадзор, выяснило, что хуже всего школьники знают историю своего региона. "Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории, - пояснил Станченко. - Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения".

Кроме того, руководитель исследования заявил, что школьники испытывают сложности при работе с картами и путаются в архитектуре разных веков.