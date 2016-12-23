Главврач скорой о гибели женщин на Краснодонской: Дефибрилляторы работали, но в них уже не было смысла

Главный врач городской станции скорой помощи Иван Марчук рассказал Клопс.Ru о том, как спасали отравившихся угарным газом девушек ул. Краснодонской. Он подтвердил, что одна из погибших была сотрудницей их учреждения, и сообщил, что девушкам оказали всю медпомощь, необходимую в таких случаях. Однако к тому моменту, как медики попали в квартиру, у пострадавших уже наступила биологическая смерть.



По словам главврача, все приборы, которые используют медики скорой, проверяются перед каждой сменой и всегда находятся в рабочем состоянии.



" Информация о нерабочих дефибрилляторах не соответствует действительности, — сообщил редакции Иван Марчук. — Возможно, сосед, который присутствовал при оказании помощи девушкам, что-то не так понял. Одной из пострадавших была наша сотрудница Настенька. Когда поступил вызов, бригада выехала сразу, но они не могли попасть в квартиру — пришлось вызывать МЧС. После того как дверь удалось открыть, медики сразу увидели, что пострадавшие находятся в состоянии биологической смерти. Однако они не могли просто констатировать смерть и ничего не сделать — чисто из этических и профессиональных соображений, они проводили реанимационные мероприятия, надеясь, можно сказать, на чудо… На вызове были опытные фельдшеры и Настенькины подруги-медики. Они, уж поверьте, сделали всё что могли".



По словам Ивана Марчука, при отравлении угарным газом внешне человек выглядит нормально, явных признаков биологической смерти нет. Возможно, сосед решил, что всё обстоит лучше, чем на самом деле.



"С момента прибытия бригады прошло около часа. Потом полчаса длились реанимационные мероприятия, дефибрилляторы работали. Были наложены электроды, на дисплее дефибриллятора была изолиния — её присутствие означает, что смысла в этой процедуре уже нет, поэтому, когда есть изолиния, дефибрилляция не проводится, — пояснил Иван Марчук. — Если бы были показания, то дефибрилляция была бы проведена в обязательном порядке. Оборудование, которое есть в наших автомобилях, в том числе для проведения реанимационных мероприятий, полностью в рабочем состоянии, проверяется каждый день — перед тем как бригада заступает на работу".



По словам Ивана Марчука, сотрудники, которые были на вызове, рассказали, что котёл в квартире был встроен не в специальный канал, а в вентиляцию. Недавно на крыше этого дома делали ремонт, и вентиляционные выходы засыпали мусором, а угарный газ, соответственно, поступал в квартиру — такое предположение высказали очевидцы.



Врач попытался восстановить события: когда девочки пришли домой, вероятно, там уже была критическая ситуация, так как Насте (у неё были определённые проблемы со здоровьем) сразу стало плохо. Угарный газ СО невидим, без запаха, а его соединение с гемоглобином очень сильное. Чтобы разъединить такое соединение "гемоглобин—СО", человека нужно поместить в барокамеру. Однако в данном случае и это не спасло бы — ведь девушки были мертвы.



"Настя работала у нас недавно, это сотрудник, который был профессионалом, — говорит главврач скорой. — Её пригласили на работу в контрактный отдел. По её работе абсолютно никаких замечаний не было. Она была очень обаятельным и очаровательным человечком. То, что произошло, — безусловно, трагедия…"



Напомним, в среду на улице Краснодонской в Калининграде отравились угарным газом две женщины: 28-летняя паралимпийка Мария Чикина и её 34-летняя подруга Анастасия — экономист городской станции скорой медицинской помощи.