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"Медики полчаса боролись за жизнь Насти": соседи погибших от угарного газа подруг рассказали о трагедии на Краснодонской

Автор: Ольга Запивалова
20:06
  7950 3
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В среду на улице Краснодонской в Калининграде отравились угарным газом две женщины: 28-летняя паралимпийка Мария Чикина и её 34-летняя подруга Анастасия, работавшая, по уточнённым данным, экономистом на городской станции скорой медицинской помощи. Предварительную причину гибели назвали в региональном управлении СК.

Клопс.Ru пообщался с соседями, знакомыми и родственниками погибших и выяснил, что медики не могли попасть в квартиру около часа, а когда вошли, одна из женщин всё ещё была жива.

"Внутри была тишина"

Елена и Николай (имена изменены — Прим.ред.) живут на той же лестничной площадке, где жили погибшие женщины. Трагедия, которая произошла накануне вечером, разыгралась на их глазах.

"Около 19 часов в наш домофон позвонила женщина, — начинает разговор Елена. — Она была очень взволнована и просила нас открыть дверь. Рассказала, что её дочь Маша Чикина живёт с подругой Настей, которая больна сахарным диабетом. По словам женщины, Маша по телефону рассказала маме, что подруге стало плохо — она ждёт скорую. Мама Маши тут же приехала к девочкам, но дверь ей никто не открыл и на телефонные звонки дочь перестала отвечать. Я выглянула в окно и увидела, что около дома стоит машина скорой помощи…"
 
 
На фото: Мария Чикина. Фото со страницы брата погибшей на сайте "ВКонтакте". 

Муж Елены, Николай, включил свет в подъезде и вышел на лестничную площадку, чтобы узнать, нужна ли какая-то помощь. Мама девушки была в панике, она стучала в дверь квартиры, но никто не открывал. Внутри была тишина.
Женщина стала звонить дочери на мобильный, мы слышали, как внутри квартиры разрывается телефон, но трубку никто не брал. Я догадался, что могло произойти: сразу решил, что там включён газ. Я сам инженер по образованию, знаком с техникой безопасности, поэтому предложил вызвать МЧС с лестницей, чтобы не пилить дверь, а войти в квартиру через балкон: от искры мог взорваться весь дом.
Ещё один свидетель случившейся трагедии — руководитель ТСЖ "Успех" Ирина Нилова — рассказывает, что в этот вечер, примерно в 18:30, она ходила раздавать по району анкеты для голосования и как раз стучалась в квартиру женщин.

"Дверь мне никто не открыл, а вскоре подъехала скорая, врачи сказали, что их вызвала в эту квартиру подруга девушки, у которой сахарный диабет, —  рассказывает Ирина. —  Мы все вместе тщетно пытались достучаться, потом вызвали МЧС, ещё толком не зная, что произошло. Мы решили, что Настя потеряла сознание, а у неё на плите готовится еда, так как окна в квартире сильно запотели".
 
 
На фото: Анастасия Л. Фото со страницы погибшей на сайте "ВКонтакте"

Спасатели, по словам Николая, приехали быстро, однако без хозяина не могли решить, как вскрыть квартиру: жильё принадлежит брату старшей из подруг, Анастасии. Но на тот момент он ещё ни о чём не знал и не приехал.
На маму Маши было страшно смотреть: она плакала и в отчаянии начала кричать, что за всё заплатит, только умоляет сотрудников МЧС спасти дочь. Будто чувствовала беду. После этого сотрудники влезли на балкон, отжали дверь и вошли в квартиру. Это было уже около 20 часов. Когда они изнутри открыли входную дверь, первым, что я увидел, был мёртвый кот, который лежал прямо у порога.

Неработавшие дефибрилляторы

По словам Николая, в квартире на полную мощность была включена вытяжка над газовой плитой, окна закупорены.

"Я сразу побежал в кухню, отключил газовый котёл и открыл окна — и медики, и спасатели могли быстро угореть в таком помещении. Я увидел, что в спальне на полу лежала Маша, а в кухне — Настя".

По словам Николая, медики быстро разделились — два доктора начали помогать Маше Чикиной, но это было уже бессмысленно: девушка была мертва.

Её мама страшно кричала. Другой врач и ещё две девушки — видимо, её подруги-медики — подбежали к Насте. По их словам, она была в коме, пульс не прощупывался ни на руке, ни на сонной артерии. Видно было, что девочки опытные, они делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, вводили какие-то препараты, я держал капельницу. Они реанимировали её около получаса, очень старались её спасти. Оказалось, что в скорых не работает дефибриллятор, врач вызвал вторую бригаду, он буквально кричал на коллег с требованием привезти аппарат. Но, увы, когда приехала ещё одна бригада, у них дефибриллятор тоже оказался нерабочим!
 
 
На фото: дом, где жили погибшие женщины. Автор: Виктор Буздин
 
Примерно через 30 минут доктора констатировали, что ничего сделать нельзя: в лёгких женщины пена, ртом пошла кровь. По словам соседей, медики ещё пытались вернуть к жизни Анастасию, а в квартире уже появились похоронные агенты и предложили свои услуги. К тому моменту, когда стало ясно, что никому из женщин не помочь, к дому уже стали подтягиваться их родные и друзья.

Редакция Клопс.Ru обратилась в Министерство здравоохранения Калининградской области с просьбой прокомментировать сообщение о том, что в двух машинах скорой были нерабочие дефибрилляторы. Оперативно дать информацию нам не смогли, пообещав разобраться и прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

"Можно умереть за минуту"

По мнению соседей, из-за включённой вытяжки и закрытых окон в квартире произошёл "срыв" тяги. Для горения котла нужен кислород, но так как вентиляция "тащит" воздух из квартиры, то он начинает поступать в жильё из дымовой трубы — фактически, в квартиру идёт угарный газ. Николай говорит, что от такой концентрации вещества можно умереть за одну минуту.

"По СНИПу для поступления воздуха в помещение, где работает котёл, должен быть установлен вентиляционный канал, —  говорит мужчина. — Он должен располагаться около отопительной батареи. У соседей, если посмотреть на фасад, он находится в районе газовой трубы. Но внутри квартиры я его не видел. Думаю, это основная ошибка. В своей квартире я проложил трубу с улицы отдельно для котла — чтобы он получал воздух".
 
 
На фото: дверь в квартиру, где жили женщины. Автор: Виктор Буздин
 
"В сентябре две организации проверяли вентиляцию в доме, — вносит ясность глава ТСЖ Нилова. — В некоторых квартирах, в том числе у Анастасии, была неправильно подключена вытяжка… Принудительная вытяжка над газовой плитой была встроена в общую вентиляцию — у девочек было предписание, что им необходимо сделать отдельно естественную вентиляцию, но, видимо, они не сказали об этом Андрею и сами не придали этому значения".
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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АлександрБарадона
Барадона Александр #
21:57
Жуткое  


























































































В  холода  жители " чтоб  не  дуло " перекрывают  приточный  клапан, на  многих кухнях  вообще  одна закрытая   вытяжка над  плитой   и  котел . Газовщики  приняли  и ладно. в  учебниках  по  ОБЖ  этому  не  учат.  Люди  борятся  с  холодом  и  теряют  жизни.
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АлександрБарадона
Барадона Александр #
22:01
у девочек было предписание...Квартира  принадлежит  брату  погибшей  Анастасии. Учебники  по  ОБЖ  этому  не  учат.  Дефибрилляторы  не  работают  ... и пофиг  всем.
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In_sider
In_sider #
22:12
Это исключительно проблема менталитета.
Поэтому в наших домах не должно быть газа, а вдоль дорог деревьев.
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