"Почта России" за один день в декабре обработала полтора миллиона посылок из-за рубежа

В декабре "Почта России" переживает предновогодний пиковый период обработки отправлений. Как сообщили в пресс-службе организации, объёмы международных почтовых отправлений с товарными вложениями удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Так, только за один день, 16 декабря, было обработано рекордное количество почты из-за рубежа — 1,554 млн штук.



"Интернет-торговля сегодня заметно опережает по темпам роста другие сегменты экономики. Мы стремимся к тому, чтобы почтовые отправления доставлялись нашим клиентам без перебоев и задержек, независимо от сезонов и праздников. Наша задача сделать так, чтобы колоссальные нагрузки и кратный рост объёмов, с которыми Почта традиционно сталкивается в предновогодний период, не были заметны ни отправителям посылок, ни получателям", — рассказал заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Алексей Скатин.



Сообщается, что для обработки растущего потока отправлений "Почта России" продолжает модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах. В частности, были значительно увеличены мощности Логистического почтового центра Внуково: установлена новая машина для сортировки мелких макетов до 2 кг, а также письмосортировщик. В настоящее время центр способен обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки.