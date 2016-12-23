Полёт и приземление лебедя на проезжую часть Ленинского проспекта попали на видео
Скриншот видеозаписи "Безопасного города"
Полёт и приземление лебедя на проезжую часть Ленинского проспекта попали в поле зрения камер "Безопасного города"
. Видео опубликовали в официальном сообществе аппаратно-программного комплекса.
Очевидцы сообщили о птице, которая блокировала
движение транспорта в центре Калининграда, 8 декабря. На записи видно, как лебедь планирует на дорогу, едва не угодив под колёса проезжавших мимо легковушек. После этого он какое-то время ходит по проезжей части, пока водители не начинают один за другим останавливаться и пытаться его поймать.
Ролик заканчивается на моменте, когда лебедь, раскрыв крылья, убегает вдаль от женщины в оранжевом жилете. Позднее на место приехал волонтёр приюта "Клюквенное", отловил лебедя и забрал его в передержку.
"Он посидел у нас четыре дня, наелся, отоспался. Отвоевал себе кастрюлю, стоя ел, сидя ел, к кормушке никого не подпускал. И в итоге на четвёртый или на пятый день он улетел прямо из загона на море", — сообщила Светлана Санина.
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