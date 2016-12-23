"Твой Бро" выбрал лучшие дёнерные Калининграда

В течение месяца журналисты сайта "Твой Бро" наведывались в калининградские точки быстрого питания и узнали, что в городских дёнерных заворачивают в день от 80 до 200 порций шавермы.



Проанализировав работу сетей быстрого питания, редакция выбрала три лучших, на взгляд журналистов, блюда.



1. Пита-чикен (100 руб.)



Ближневосточная лепёшка вынесена в название сети неспроста. Хлебобулочное изделие — единственное в своём роде на весь город, его выпекают на собственном производстве, и для сети это заслуженный предмет гордости. За воздушной лепёшкой с "карманом" стоят долгие, по словам компании, эксперименты и пробы, но результат того стоит: у здешней питы всегда свежий хлебный аромат, хрустящая корочка и особенная продолговатая форма. Специально для сети PitaBull на собственном производстве также изготавливаются так называемые мясные "шишки" — вертела с куриным мясом, с которых срезается начинка для питы и шаурмы, а также куриные котлеты, фалафель, хумус и другие блюда.



Основу продаж PitaBull составляют питы с различными начинками и шаурма, однако большой выбор — конёк сети: имеются фалафель с хумусом, наггетсы в лаваше и просто так, хот-дог, кофе, бургеры с куриной котлетой, восточные сладости вроде пахлавы и чак-чака и даже чебуреки. В качестве альтернативы шаверме "Бродвей" останавливает свой выбор на "Пите-чикен", в которой наличествует и упомянутая пита, и куриная котлета, и свежие овощи с соусом на выбор — всё за символические сто рублей.



2. Фалафель кебаб кинг в лаваше (120 руб.)

За годы работы сеть точек быстрого питания Kebab King не просто стала лидером в отрасли и одним из самых узнаваемых брендов этого направления в Калининграде, но ощутимо подняла уровень стритфуда в городе. Отношение к шаверме как к национальному сирийскому блюду и здравое соотношение цены и качества обеспечили павильонам Kebab King хорошую репутацию: шаверму от этого производителя хорошо знают и ценят.



Развив сеть закусочных быстрого питания, Kebab King запустил также и полноценный ресторан "Дамаск" с меню, охватывающим впечатляющий список блюд — от лепёшки "Араис" и пирожков "Самбусики" до куриных крылышек "Баффало" и касталеты из баранины. Шаверма, однако, продолжает оставаться лицом компании и её самым ходовым товаром. Наиболее популярным местом её приготовления считается палатка "У быков", возле главного корпуса КГТУ в самом начале проспекта Мира.



Что касается шавермы и её альтернатив, то Kebab King искрит разнообразием. Здесь первыми в городе начали делать этот стритфуд с разными начинками и разными соусами. Здесь есть шавермы под названиями "Сэндвич Чайниз" с сырным соусом, "Сэндвич Дамаск" и шаверма по-мексикански, можно заказать и шашлык на углях из различного мяса, который также перед подачей завернут в лаваш с овощами и соусом. Выбор же "Бродвея" пал на фалафель в лаваше — всё ещё достаточно новый для Калининграда продукт, но постепенно завоёвывающий аудиторию.



3. Хот-дог (55 руб.)



Основатель сети "Симбад" Али Здини стал одним из первых, кто начал делать шаурму в Калининграде. Начав свой путь от точки возле кинотеатра "Родина" в бывшем Балтрайоне, ныне Московском, "Симбад" постепенно распространил своё влияние во все концы города — и даже начал открывать вполне симпатичные стационарные точки вроде той, что появилась около года назад на Ленинском, 18.

Самым же почитаемым местом вот уже несколько лет кряду считаются павильоны напротив здания КМРК на улице Мореходной. Эти две палатки, меж которыми затесалась точка продажи мучных изделий "Русский хлеб", по праву считаются настоящей Меккой калининградского стритфуда. Кроме шуток, про это место уже слагают легенды: поговаривают, что продажи порций переваливают здесь за тысячу штук в сутки. Легендам охотно веришь, оказавшись внутри. Здесь практически не нужно ожидать своей очереди: поток клиентов такой, что момент изготовления шаурмы как бы нивелируется. Её всегда заготовлено чуть-чуть впрок, и когда подходит новый клиент — повару достаточно бросить уже свёрнутый продукт на жаровню, чтобы подогреть. При столь огромной проходимости "Симбаду" удаётся стабильно выдерживать высокое качество, на которое идёт клиент: шаверма здесь по праву считается одной из лучших и наиболее популярных.